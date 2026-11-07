«Не сложил кузов»: очевидец рассказал о снесшем переход грузовике

На Ленинградском шоссе демонтируют рухнувший на грузовик переход

К обрушившемуся на Ленинградском шоссе переходу прибыла спецтехника. Подъемный кран уже работает с многотонными обломками — после этого специалисты начнут разбирать конструкцию.

На кадрах с места событий видно, как тяжелая техника работает с обрушившимися фрагментами моста. Местный житель Андрей Горохов рассказал 5-tv.ru, что грузовик выехал с поднятым кузовом после ремонта.

«У него изначально был поднят с утра кузов, он его не сложил и поехал с поднятым кузовом», — отметил Горохов.

Авария едва не обернулась гибелью еще нескольких человек. Очевидица обрушения Оксана Соловьева рассказала 5-tv.ru, что успела перейти дорогу с ребенком буквально за секунды до трагедии. Почти сразу же, обернувшись на громкий звук, женщина увидела, что часть перехода рухнула на грузовик.

По информации корреспондента 5-tv.ru, у самосвал зацепил конструкцию перехода, в результате чего она рухнула прямо на кабину, практически раздавив ее. Водитель грузовика погиб. Трагедия произошла на трассе М-10 «Россия» под Солнечногорском, в районе деревни Пешки. После аварии движение по Ленинградскому шоссе полностью перекрыли, в обоих направлениях образовались заторы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.