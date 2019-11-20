Что такое раф? Три главных вопроса о кофе

Пользователей «Яндекса» волнует не только качество зернового и растворимого кофе, содержание кофеина в кофейных и чайных напитках, но и их калорийность. Например, энергетическая ценность кофе с молоком составляет около 58 килокалорий на 100 миллилитров напитка. Ответим также на три самых популярных вопроса.

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Что такое кофейный Раф

Сливки, нагретые с помощью пара, с небольшим количеством пены добавляются в порцию эспрессо. Раф часто путают с латте. Основным отличием является использование ванильного сахара и сливок вместо молока.

Что такое сублимированный кофе

Сублимированный кофе относится к группе растворимых. К элитному его приближает отсутствие дешевых консервантов и особая технология заморозки зерен. По стандарту кофейные зерна обжаривают, а потом перемалывают. На протяжении трех часов напиток варят в большой емкости. В тару вставлены большие трубы, отводящие пар.

Для сохранения терпкого вкуса и неповторимого аромата сухой концентрат быстро замораживают при низких температурах. Оставшуюся жидкость убирают. Готовый концентрат измельчают до пирамидальной формы. В полученную смесь добавляют натуральные эфирные масла и ароматизаторы.

Как варить кофе в турке

Поставьте турку на огонь, прогрейте ее в течение 40 секунд на маленьком огне. Смешайте 1-2 ложки кофе с сахаром. Главное — дать порошку немного нагреться. Холодную воду вливайте так, чтобы до узкой части оставалось около полутора сантиметров.

Как только напиток приобретет шоколадную пенку, снимите турку с огня, дождитесь, когда пенная шапка осядет, и вновь ставьте чашу на плиту. Так повторите процедуру два-три раза. Как только разольете кофе по чашкам, оставьте его на 30-60 секунд, чтобы гуща осела вниз.

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