  1. Пятый канал
  4. Пассажир рейса «Хабаровск — Новосибирск» задержан за курение на борту

Пассажир рейса «Хабаровск — Новосибирск» задержан за курение на борту

, 13:30 57

В «Толмачево» его встречали сотрудники линейного отдела воздушного гавани.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Транспортная полиция задержала пассажира самолета за курение на борту в аэропорту «Толмачево».

Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в 21.15 по местному времени. Диспетчер сообщил, что на стоянку самолета «Хабаровск — Новосибирск» требуется наряд полиции. Причиной внимания правоохранителей стал пассажир, позволивший себе курение на борту воздушного судна.

Личность гражданина установлена. Им оказался 23-летний Вячеслав Д. В отношении гражданина 1996 года рождения был составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing сел в Китае из-за технических проблем.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

13:54
Режим ЧС объявлен в Новгородского области из-за паводков
13:42
Видео едущего по мосту над дорогой самолета удивило соцсети
13:30
Пассажир рейса «Хабаровск — Новосибирск» задержан за курение на борту
13:21
Катрин Денев госпитализирована в парижскую больницу
13:21
Племянник Бари Алибасова сыграет главную роль «Брате-3» Стаса Барецкого
13:05
Блогера Михаила Светова заподозрили в педофилии

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев