Транспортная полиция задержала пассажира самолета за курение на борту в аэропорту «Толмачево».

Сообщение о нарушителе поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в 21.15 по местному времени. Диспетчер сообщил, что на стоянку самолета «Хабаровск — Новосибирск» требуется наряд полиции. Причиной внимания правоохранителей стал пассажир, позволивший себе курение на борту воздушного судна.

Личность гражданина установлена. Им оказался 23-летний Вячеслав Д. В отношении гражданина 1996 года рождения был составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

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