Вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing сел в Китае из-за технических проблем

Вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Сиань из-за технических проблем. На борту воздушного судна находились 248 человек — 241 пассажир и семь членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что командир лайнера принял решение о посадке в ближайшей воздушной гавани из-за срабатывания одного из датчиков. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

Пассажиры продолжат путешествие на резервном воздушном судне, прибытие которого ожидается в ближайшее время. По факту инцидента Красноярская транспортная прокуратура инициировала проверку.

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