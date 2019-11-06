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«Зубы фальшивые»: дочь Успенской сделала селфи после долгого лечения

, 14:24 Фото 892

Татьяна Плаксина больше года лечилась после велотравмы.

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Фото, видео: Instagram @pacha_tati

Дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина — поделилась своими первыми фото после долгого лечения. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Татьяна позирует в черной блузке в сетку и головной повязке, расшитой камнями и стразами. Лечение девушки заняло около года — после неудачной велопрогулки она потеряла несколько зубов, сломала челюсть и заработала сотрясение мозга. Уже в больнице у Плаксиной начался сепсис.

«Зубы все еще фальшивые, но улыбка настоящая», — подписала публикацию девушка.

Instagram @pacha_tati

За последний год дочери Успенской неоднократно требовалось хирургическое вмешательство. Помимо самого лечения, Плаксина проходила долгую реабилитацию — последние несколько месяцев она находилась в Таиланде, где восстанавливалась после всего произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Успенская задумывается об использовании клеток дочери для искусственного оплодотворения.

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