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«Что-то от меня»: Успенская думает о суррогатном материнстве при помощи дочери

, 18:05 245

Артистка рассматривает возможность появления на свет своего ребенка, биологической матерью которого станет ее дочь.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Любовь Успенская призналась, что рассматривает дочь Татьяну в качестве биологической матери своего будущего ребенка. Королева русского шансона всерьез занята поисками суррогатной матери. Донорский материал, уверяет артистка, у нее найдется — подходящих мужчин в ее окружении немало. А необходимую для оплодотворения яйцеклетку Успенская планирует позаимствовать у дочери.

«Мужчина есть и не один. И есть достойные, то есть, здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может я могла бы Тани, ну, клетку взять», — поделилась она в программе «Светская хроника».

При этом пока состояние Татьяны оставляет желать лучшего — год назад она неудачно упала во время велопрогулки, получила серьезные травмы и чуть не погибла от заражения крови. Женщина перенесла операцию, однако, как сообщал ранее 5-tv.ru, впереди у Татьяны еще одно хирургическое вмешательство.

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