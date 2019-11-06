  1. Пятый канал
  4. Директор новосибирской школы запретила чаепития после инцидента с ученицей

Директор новосибирской школы запретила чаепития после инцидента с ученицей

, 14:10 Видео 254

Учащуюся второго класса школы № 183 выгнали с праздника, потому что ее мать не стала сдавать деньги в фонд класса из-за отсутствия отчетности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov, 5-tv.ru

Директор новосибирской школы № 183 Наталья Пермякова, где ученицу второго класса выгнали с чаепития, прокомментировала произошедший инцидент. По ее словам, руководство учебного заведения узнала о вопиющем случае из социальных сетей. Были проведены педагогическое расследование и разговор с родителями учащихся, присутствовавшими на мероприятии.

«Все пришли, и родители, которые присутствовали на чаепитии, а также мама Миланы. Что касается самого происшествия… Мнение родителей расходятся. Одни говорят, что такого не было, девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию», — сказала директор школы.

Наталья Пермякова отметила, что в настоящий момент в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Директор школы уверена, что детей ни в коем случае нельзя втягивать в конфликты между взрослыми.

«Оказалось, мамы конфликтовали, они не настроены на общение друг с другом. Самое интересное, в классе Милану все любят, с ней все дружат. Понимаете, дети дружат, у них конфликта нет. А конфликт родителей вылился вот в это», — комментирует Наталья Пермякова.

Директор школы № 183 добавила, что после произошедшего инцидента распорядилась запретить проведение подобных мероприятий в стенах учебного заведения. Наталья Пермякова подчеркнула, что если факт случившегося подтвердится, то, по ее мнению, это будет являться вопиющим случаем.

«Чаепития теперь запрещены. И если все-таки будет подтвержден факт, что девочку отсадили, то это вопиющий случай. Ни в коем разе нельзя было так поступать с ребенком!» — заключила директор школы.

В настоящий момент полиция проводит проверку совместно с администрацией школы и органами образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второклассницу выгнали во время чаепития из-за не сданных денег.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

15:32
«Настоящие британцы»: пассажиры лайнера продолжили выпивать после начала потопа
15:26
«Я бы тоже избил!» Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну
15:20
Обвиняемая в вымогательстве экс-жена Цеповяза впала в кому
15:14
«Чем слабее, тем жизнь легче»: Каштанова порассуждала о женской мудрости
15:00
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились
14:52
Известного виолончелиста обманули в Москве на 150 тысяч рублей

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев