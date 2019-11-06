Директор новосибирской школы запретила чаепития после инцидента с ученицей

Директор новосибирской школы № 183 Наталья Пермякова, где ученицу второго класса выгнали с чаепития, прокомментировала произошедший инцидент. По ее словам, руководство учебного заведения узнала о вопиющем случае из социальных сетей. Были проведены педагогическое расследование и разговор с родителями учащихся, присутствовавшими на мероприятии.

«Все пришли, и родители, которые присутствовали на чаепитии, а также мама Миланы. Что касается самого происшествия… Мнение родителей расходятся. Одни говорят, что такого не было, девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию», — сказала директор школы.

Наталья Пермякова отметила, что в настоящий момент в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Директор школы уверена, что детей ни в коем случае нельзя втягивать в конфликты между взрослыми.

«Оказалось, мамы конфликтовали, они не настроены на общение друг с другом. Самое интересное, в классе Милану все любят, с ней все дружат. Понимаете, дети дружат, у них конфликта нет. А конфликт родителей вылился вот в это», — комментирует Наталья Пермякова.

Директор школы № 183 добавила, что после произошедшего инцидента распорядилась запретить проведение подобных мероприятий в стенах учебного заведения. Наталья Пермякова подчеркнула, что если факт случившегося подтвердится, то, по ее мнению, это будет являться вопиющим случаем.

«Чаепития теперь запрещены. И если все-таки будет подтвержден факт, что девочку отсадили, то это вопиющий случай. Ни в коем разе нельзя было так поступать с ребенком!» — заключила директор школы.

В настоящий момент полиция проводит проверку совместно с администрацией школы и органами образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второклассницу выгнали во время чаепития из-за не сданных денег.