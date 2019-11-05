Второклассницу выгнали во время чаепития из-за не сданных денег

В Новосибирской школе № 183 в Кировском районе младшеклассницу выгнали с чаепития, сообщает «KP.RU». Инцидент произошел из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

По словам матери пострадавшей, женщина по имени Евгения из родительского комитета, которая занимается сбором денег в классе, во время праздника взяла за руку ее дочь и сообщила, что за общим столом она не будет есть.

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай» — цитирует слова женщины мама пострадавшей девочки.

После этого ребенок со слезами выбежал из класса. Классный руководитель вернула школьницу в класс, она села есть принесенную с собой еду, перед ней поставили стаканчик для сока. Однако Евгения продолжила терроризировать девочку.

«А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего», — пояснила Евгения.

По словам родителей девочки, у ребенка сейчас психологическая травма — с ней работает психолог. Сами родители написали заявление в полицию.

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