  1. Пятый канал
  4. Второклассницу выгнали во время чаепития из-за не сданных денег

Второклассницу выгнали во время чаепития из-за не сданных денег

, 15:47 205

Полиция проводит в школе проверку.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

В Новосибирской школе № 183 в Кировском районе младшеклассницу выгнали с чаепития, сообщает «KP.RU». Инцидент произошел из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности.

По словам матери пострадавшей, женщина по имени Евгения из родительского комитета, которая занимается сбором денег в классе, во время праздника взяла за руку ее дочь и сообщила, что за общим столом она не будет есть.

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай» — цитирует слова женщины мама пострадавшей девочки.

После этого ребенок со слезами выбежал из класса. Классный руководитель вернула школьницу в класс, она села есть принесенную с собой еду, перед ней поставили стаканчик для сока. Однако Евгения продолжила терроризировать девочку.

«А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего», — пояснила Евгения.

По словам родителей девочки, у ребенка сейчас психологическая травма — с ней работает психолог. Сами родители написали заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах загруженности школьников и учителей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

16:38
В Приморье пьяный врач «скорой» приехав на вызов не смог спасти пациента
16:32
Директор певицы МакSим прокомментировала обвинения в неадекватном поведении
16:26
В Россию возвращаются вытрезвители
16:18
«Нарцисс!» Шаляпин одарил Цымбалюк-Романовскую дорогими мехами на камеру
16:10
Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович
15:55
Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев