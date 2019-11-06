Белоголовцев признался, что пожертвовал карьерой ради семьи

Актер Сергей Белоголовцев рассказал в студии программы «Судьба человека» о том, что чуть не развелся со своей женой, пишет Teleprogramma.pro. Сергей проводил много времени на работе, не уделяя внимание жене и детям. В какой-то момент отношения супругов зашли в тупик, и семья находилась на гране разрыва.

«Мне кажется в любой семье подобная ситуация возникает. Один человек занимается детьми, а второй работает. Это выливается в некоторые противоречия. В такой ситуации надо находить компромиссы. Надо всегда находить время и силы для своих близких. Это я понял», — цитирует слова актера Teleprogramma.pro.

В какой-то момент мужчина все-таки понял, что на работе свет клином не сошелся. По словам юмориста, он стал больше времени проводить с женой и своими тремя сыновьями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов признался в любви жене.