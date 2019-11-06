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Дмитрий Тарасов признался в любви жене

, 11:03 631

Футболист опубликовал совместный снимок с беременной женой.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Российский футболист Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram поделился нежным фото с женой Анастасией Костенко. На снимке пара трогательно прижимается друг к другу. На Анастасии надето красное обтягивающее платье, подчеркивающее ее интересное положение. Дмитрий же, наоборот, предстал в образе хулигана — оголил торс и надел кепку козырьком назад.

«Люблю» — подписал пост Тарасов.

Instagram @tarasov23

Некоторые пользователи заметили, что пара выбрала разный стиль одежды и им бы не помешал стилист. Однако большинство фолловеров не обратили на это внимание и поспешили засыпать умилительным комментариями влюбленных.

«Столько нежности в этом фото… счастья вам! Здоровых деток!!!»;

«Очень красивая гармоничная пара»;

«Такие милые. Счастья и бесконечной любви твоей семье», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники беременной Анастасии Костенко гадают о поле будущего ребенка.

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