Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о хищении денежных средств и госизмене в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Фигурантами дела также стали два заместителя главы украинской столицы.

По требованию Высшего антикоррупционного суда Украины НАБУ ведет расследование в отношении Виталия Кличко с начала октября 2019 года. Поводом для решения суда послужили жалобы депутатов Киевского городского совета. Народные избранники подозревали мэра города в злоупотреблении служебными полномочиями, содействии обогащению частных лиц за счет бюджета, а также государственной измене, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, дело Кличко не зайдет дальше заявлений о возбуждении уголовного производства. Новость о госизмене и хищениях «вредит электоральному имиджу Кличко» и «служит очередным поводом для критики», пишет RT со ссылкой на политолога Ивана Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Виталия Кличко.