  1. Пятый канал
  4. Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищении средств

Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищении средств

, 16:40 29

Фигурантами уголовного дела также стали два заместителя мэра Киева.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Zuma, Михаил Маркив, www.globallookpress.com / imagebroker/Peter Carroll, Serhii Hudak

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о хищении денежных средств и госизмене в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Фигурантами дела также стали два заместителя главы украинской столицы.

По требованию Высшего антикоррупционного суда Украины НАБУ ведет расследование в отношении Виталия Кличко с начала октября 2019 года. Поводом для решения суда послужили жалобы депутатов Киевского городского совета. Народные избранники подозревали мэра города в злоупотреблении служебными полномочиями, содействии обогащению частных лиц за счет бюджета, а также государственной измене, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, дело Кличко не зайдет дальше заявлений о возбуждении уголовного производства. Новость о госизмене и хищениях «вредит электоральному имиджу Кличко» и «служит очередным поводом для критики», пишет RT со ссылкой на политолога Ивана Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты горсовета Киева попросили Зеленского уволить Виталия Кличко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.59
0.34 70.43
0.01
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

17:02
Скончался выдающийся российский генетик Константин Скрябин
16:57
Эрдоган подтвердил задержание жены экс-лидера ИГ* аль-Багдади
16:54
Экс-возлюбленный обрил и избил мать, приехавшую на день рождения их ребенка
16:46
Ольга Серябкина замечена в компании незнакомца
16:44
В «Газпроме» назвали условия заключения контракта на транзит газа с Украиной
16:40
Виталия Кличко обвинили в госизмене и хищении средств

Сейчас читают

Умер заслуженный артист Александр Михайлов
Кадры с места ночного боя на заставе на таджикско-узбекской границе — фото 18+
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев