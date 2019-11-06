Экс-возлюбленный обрил и избил мать, приехавшую на день рождения их ребенка

В Подмосковье мужчина избил и обрил наголо свою бывшую гражданскую жену. Женщина приехала, чтобы поздравить с днем рождения дочь, которая проживает с отцом.

По словам пострадавшей — 30-летней Ярославы — с этим мужчиной она разошлась год назад. Забрать девочку к себе женщина не может ни с помощью опеки, ни через суд. Поэтому сейчас частоту встреч мамы и дочери определяет бывший сожитель Ярославы — Александр.

В день рождения малышки женщина приехала, чтобы поздравить девочку с трехлетием и передать ей подарки. Также она хотела отвезти дочь в кафе. Вместе с экс-бойфрендом Ярослава спустилась к машине. Александр посадил ребенка в автомобиль, а затем принялся скандалить с бывшей возлюбленной. В какой-то момент он достал из сумки машинку для стрижки волос и пригрозил ею женщине. Ярослава старалась не подходить близко к агрессивному мужчине, но тот неожиданно ударил ее в висок и повалил на асфальт.

Комсомольская правда

«Он сел сверху, стал меня бить руками и ногами по лицу и в грудь, а затем достал машинку и сбрил половину волос, нажим был такой сильный, что он порезал мне висок. Я пыталась сопротивляться, но у меня не хватало сил. Он приговаривал, что будет возвращать меня мужу по частям», — рассказала пострадавшая сайту KP.RU.

Избиение происходило на безлюдной автостоянке на глазах у маленького ребенка. К счастью, мимо шли люди — они услышали крики Ярославы, оттащили мужчину от нее и вызвали скорую. В больнице женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. По словам Ярославы, именно из-за агрессии Александра она ушла от него после восьми лет совместной жизни.

Кроме того, мужчина письменно угрожал Ярославе и ее новому мужу — женщина утверждает, что ситуация усугубилась, когда бывший возлюбленный узнал о свадьбе. Он требовал два миллиона рублей — якобы за то, что во время отношений он сделал существенные вложения во внешность Ярославы. В противном случае Александр обещал сделать так, что мужу Ярославы придется «переделывать все заново».

Комсомольская правда

Сообщения с угрозами женщина и ее супруг продолжают получать и сейчас. Александр обещает сказать их общей дочери, что мать умерла во время родов. Ярослава всерьез опасается за свои жизнь и здоровье, но оставить ее надолго с отцом тоже не может. Кроме того, женщина боится, что изуродованная внешность может помешать ее работе администратором магазина одежды премиум-класса.

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