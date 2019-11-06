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Осужденный рецидивист сбежал из колонии в Башкирии

, 18:16 64

Следственный комитет проводит проверку по факту побега.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

В Башкирии из колонии сбежал осужденный рецидивист. Следственным управлением СК РФ по Республике Башкортостан по данному факту проводится проверка.

«Выявлено сообщение о побеге 30-летнего осужденного из исправительной колонии, расположенной в г. Мелеузе Республики Башкортостан», — сказали в ведомстве.

С территории исправительной колонии 6 ноября ранним утром сбежал мужчина, по предварительным данным, приговоренный к 6,5 годам лишения свободы за кражу и сексуальное насилие. Отсутствие осужденного заметили во время утренней проверки.

В настоящий момент по факту побега в отношении сотрудников колонии проводится проверка. Также ведутся активные действия по розыску и поимке сбежавшего осужденного. Известно, что мужчина ранее проживал в Уфе. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и виновников инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийца и вор сбежали из психбольницы в Чите.

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