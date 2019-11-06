Кокляев рассказал о своей подготовке к бою с Емельненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев накануне поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал о своей подготовке к предстоящему состязанию и оценил свои шансы на победу.

Спортсмен уже приступил к усиленным тренировкам и рассчитывает превзойти своего соперника, имеющего опыт в подобных поединках. Кокляев признался, что в процессе подготовки уже даже получил травмы, однако, несмотря на это, не намерен бросать занятия.

Тяжеловес признался, что не чувствует страха перед предстоящей встречей. По его мнению, боязнь – удел проигравших.

«Если будет страх – это однозначно проигрыш. Человек, который не боится, он забрала поднял и вперед, а забрала можно опускать, когда боишься», - отметил спортсмен.

Бой Кокляева с Емельяненко состоится в Москве 29 ноября. Предстоящий поединок вызвал бурные обсуждения общественности. Любители спорта и профессиональные спортсмены делятся мнением относительно предстоящего состязания и делают прогнозы по поводу их возможных итогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дагестанский боец показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд.