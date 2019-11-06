Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ульяновской области

Серьезное ДТП произошло на перекрестке межпоселковой дороги в населенном пункте Средняя Терешка в Ульяновской области. На неосвещенном участке дороги водитель совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе двоих несовершеннолетних, и скрылся с места происшествия.

В результате аварии погиб один человек и еще трое пострадали. Среди них — дети 2005 и 2007 годов рождения. Сейчас все, кто получил травмы, госпитализированы в ГУЗ Старокулаткинскую ЦРБ.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек погибли в ДТП с участием легковушки Audi и грузовика КАМАЗ в Курской области. Авария произошла на 13-м километре автодороги Щигры — Колпна в ночь на 6 ноября примерно в четыре часа утра по местному времени.