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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ульяновской области

, 20:31 153

Водитель совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе двоих детей на перекрестке межпоселковой дороги в населенном пункте Средняя Терешка.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Серьезное ДТП произошло на перекрестке межпоселковой дороги в населенном пункте Средняя Терешка в Ульяновской области. На неосвещенном участке дороги водитель совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе двоих несовершеннолетних, и скрылся с места происшествия.

В результате аварии погиб один человек и еще трое пострадали. Среди них — дети 2005 и 2007 годов рождения. Сейчас все, кто получил травмы, госпитализированы в ГУЗ Старокулаткинскую ЦРБ.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек погибли в ДТП с участием легковушки Audi и грузовика КАМАЗ в Курской области. Авария произошла на 13-м километре автодороги Щигры — Колпна в ночь на 6 ноября примерно в четыре часа утра по местному времени.

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