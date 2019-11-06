Фото: Audi влетела в КАМАЗ в Курской области, пятеро человек погибли

Пятеро человек погибли в ДТП с участием легковушки Audi и грузовика КАМАЗ в Курской области. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в ночь на 6 ноября.

Легковушка и грузовик столкнулись примерно в четыре часа утра по местному времени — совпадает с московским. Авария произошла на 13-м километре автодороги Щигры — Колпна.

МВД России

По предварительной информации, столкновение было лобовым. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Audi 100 скончались на месте. О количестве человек, находившихся в КАМАЗе, и их состоянии пока информации нет.

5-tv.ru публикует фотографии с места происшествия. На кадрах видно, какие повреждения получила Audi 100 в результате столкновения.

МВД России

В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Трассу на время перекрыли для движения автомобилей. Проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной аварии в Еврейской автономной области (ЕАО). Там четыре человека, двое из которых — дети, погибли в огненном ДТП.