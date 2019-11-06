В аэропорту Амстердама вероятно была предпринята попытка угона самолета

Полиция Нидерландов расследует «подозрительную ситуацию» на борту самолета. По информации местных СМИ, в аэропорту Схипхол в Амстердаме возможно была предпринята попытка угона лайнера, пишет ТАСС. Отмечается, что сейчас отсутствует связь с командиром воздушного судна.

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Сообщается также, что сейчас один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол полностью закрыт для пассажиров из-за нештатной ситуации на борту лайнера. На место прибыли подразделения спецназа.

В военной полиции отметили, что речь идет «о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов», но других подробностей не рассказали. Инциденту присвоили третью степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета».