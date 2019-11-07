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Взрывом оторвало голову: видео с места подрыва автомобиля под Киевом

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Сотрудники полиции объявили план-перехват, чтобы задержать злоумышленника. Погиб мужчина, находившийся в машине, еще двое получили телесные ранения.

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Фото, видео: Пресс-служба Нацполиции Украины, Instagram @dtp.ua, YouTube @Журналист Житомира

Мужчине, находившемуся в подорванной машине, оторвало голову, еще двое человек получили телесные повреждения, но смогли выжить. К таким последствиям привел взрыв неизвестного устройства, который мотоциклист положил на крышу машины на Брест-Литовском шоссе под Киевом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестный злоумышленник на мотоцикле подъехал к Mercedes-Benz и положил на его крышу взрывное устройство. После он оперативно скрылся с места, а затем раздался хлопок. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook пресс-служба полиции украинской столицы. Оперативники объявили план-перехват по задержанию злоумышленника.

Тем временем по информации портала «Обозреватель», в машине находился российско-украинский бизнесмен Игорь Сало, директор фармацевтической компании. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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