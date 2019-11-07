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  4. Жители Калининградской области требуют наказать виновника смертельного ДТП

Жители Калининградской области требуют наказать виновника смертельного ДТП

, 7:15 Эфирная новость 54

Более тысячи человек оставили свои подписи под петицией, которая призывает привлечь к ответственности мужчину, сбившего на обочине дороги двух женщин с ребенком и скрылся с места аварии.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Жители Калининградской области собирают подписи под петицией, в которой требуют справедливого наказания для виновника смертельного ДТП. Под Пионерском еще 3 ноября водитель сбил на обочине двух женщин с двухлетним ребенком и цинично скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших скончалась на месте. Ее маленького сына в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Помогли проезжавшие мимо автомобилисты, которые увидели на трассе разбросанные вещи. Все происходящее попало на запись видеорегистратора.

«Схватил ребенка начали подниматься. Скорую долго ждать, пока она приедет, в общем чтобы не тянуть время посадил с супругой детенка на заднее сидение. Супруга держала. Быстро полетели», — рассказал спаситель малыша Антон Буравцев.

Пострадавшего мальчика уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Виновника аварии искали сутки. Сейчас подозреваемый в ДТП арестован на два месяца. Это 28-летний житель Зеленоградского района. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что полгода назад мужчина был лишен прав за нетрезвое вождение. От медосвидетельствования подозреваемый отказался и на этот раз. Петиция с требованием наказать виновного менее чем за сутки собрала больше тысячи подписей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что спасший двухлетнего ребенка очевидец рассказал о жутком ДТП под Калининградом.

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