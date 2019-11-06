Спасший двухлетнего ребенка очевидец рассказал о жутком ДТП под Калининградом

В Калининграде задержан водитель, сбивший мать с двухлетним ребенком и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии родительница скончалась, малыш госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Виновник ДТП был задержан правоохранительными органами спустя сутки.

«По факту гибели молодой женщины возбуждено уголовное дело», — сообщили в УМВД по Калининградской области.

Очевидец трагедии, оказавший выжившему ребенку помощь, Антон Буравцев поделился с 5-tv.ru подробностями произошедшего.

«На скорости большой ехал неадекватно, улетел на встречку, обогнал всех и умчался прочь. Потом навстречу пролетел с разбитой передней частью. Дальше увидели — на обочине девушка стояла. Какие-то куски пластмассы, детский рюкзачок. Подумали — мусор. Решили развернуться, посмотреть. Смотрю за отбойник — а там девушка мертвая лежала. А ее подруга уже детенка внизу в канаве на руках держит, просит: „Помогите!“» — сказал очевидец.

Вместе с супругой Антон Буравцев на своей машине отвезли малыша к медицинскому учреждению и передали бригаде скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель дважды проехал по пенсионерке и скрылся с места ДТП.