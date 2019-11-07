Видео: Олег Ляшко подрался с депутатом Рады в киевском аэропорту

Встреча бывшего и нынешнего депутатов Верховной рады в киевском аэропорту «Борисполь» обернулась дракой. Поводом послужило возобновление импорта электроэнергии из России. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко напал на представителя президента Владимира Зеленского Андрея Геруса, обвинив его в работе в интересах Кремля и назвал предателем. Впрочем, победителя и проигравшего в потасовке, отмечают пользователи сети, не было. Через какое-то время политики разошлись.

«Пострадала только рубашка», — заявил после Андрей Герус.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Киеве впервые подрались депутаты Рады нового созыва.