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  4. Видео: Олег Ляшко подрался с депутатом Рады в киевском аэропорту

Видео: Олег Ляшко подрался с депутатом Рады в киевском аэропорту

, 9:32 Эфирная новость 31

Драка депутата Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко попала на видео.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Встреча бывшего и нынешнего депутатов Верховной рады в киевском аэропорту «Борисполь» обернулась дракой. Поводом послужило возобновление импорта электроэнергии из России. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко напал на представителя президента Владимира Зеленского Андрея Геруса, обвинив его в работе в интересах Кремля и назвал предателем. Впрочем, победителя и проигравшего в потасовке, отмечают пользователи сети, не было. Через какое-то время политики разошлись.

«Пострадала только рубашка», — заявил после Андрей Герус.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Киеве впервые подрались депутаты Рады нового созыва.

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