  1. Пятый канал
  4. В Киеве впервые подрались депутаты Рады нового созыва — видео

В Киеве впервые подрались депутаты Рады нового созыва — видео

, 17:39 Видео 199

Потасовку прямо в зале заседаний устроили депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик и представитель партии «Слуга народа» Николай Тищенко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Mykhailo Palinchak, YouTube @NEWSONE

Тема:
Украинский кризис 225

В украинской Верховной раде нового созыва произошла первая с момента избрания потасовка. В зале заседаний подрались депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик и представитель партии «Слуга народа» Николай Тищенко.

Конфликт возник из-за постановления о создании временной комиссии по расследованию трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 и были ранены более 200 человек. Виновные в столкновениях сторонников и противником Майдана и гибели людей в пожаре в Доме профсоюзов не названы до сих пор.

Как сообщает ТАСС, предложение «Оппозиционной платформы» о создании следственной комиссии поддержали лишь 79 депутатов Рады, что вызвало возмущение Николая Скорика. В ходе потасовки Скорик толкнул Тищенко, а тот в свою очередь оторвал пуговицу от пиджака Скорика. Конфликт прекратился лишь после угроз заместителя спикера Рады закрыть заседание парламента до завтра. Позже в кулуарах парламента Николай Скорик обозвал своего оппонента «жлобом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в киевском ресторане подрались бывший и нынешний депутаты Верховной рады. Сторонник Юлии Тимошенко в итоге сломал ребро стороннику Петра Порошенко.

Тема:
Украинский кризис 225
30 окт
Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе
30 окт
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса животными
29 окт
Дату отвода войск в Петровском засекретили
29 окт
Владимир Зеленский сравнил Украину с корпорацией Apple — видео
29 окт
Украина готова к прямым поставкам газа из России
28 окт
Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину
28 окт
На Украине отмечают 75-летие освобождения от фашистских захватчиков — видео
28 окт
МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Донбасса
28 окт
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
28 окт
Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
0.04 71.01
0.23
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

18:50
Видео: порядка 20 автомобилей столкнулись в подмосковном Королеве
18:43
Либо беременна, либо располнела: Муцениеце в леопардовом платье запутала поклонников
18:35
Огненный ад: экстремальный режим пожарной опасности объявлен в Калифорнии
18:25
Пять человек погибли в страшном ДТП в Подмосковье
18:18
В крови Вележевой, устроившей дебош в самолете, выявили 0,43 промилле алкоголя
18:10
Житель Саратовской области более полугода насиловал 15-летнюю дочь

Сейчас читают

Видео: Актриса Вележева скандалит с полицейскими на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев