В украинской Верховной раде нового созыва произошла первая с момента избрания потасовка. В зале заседаний подрались депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик и представитель партии «Слуга народа» Николай Тищенко.

Конфликт возник из-за постановления о создании временной комиссии по расследованию трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 и были ранены более 200 человек. Виновные в столкновениях сторонников и противником Майдана и гибели людей в пожаре в Доме профсоюзов не названы до сих пор.

Как сообщает ТАСС, предложение «Оппозиционной платформы» о создании следственной комиссии поддержали лишь 79 депутатов Рады, что вызвало возмущение Николая Скорика. В ходе потасовки Скорик толкнул Тищенко, а тот в свою очередь оторвал пуговицу от пиджака Скорика. Конфликт прекратился лишь после угроз заместителя спикера Рады закрыть заседание парламента до завтра. Позже в кулуарах парламента Николай Скорик обозвал своего оппонента «жлобом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в киевском ресторане подрались бывший и нынешний депутаты Верховной рады. Сторонник Юлии Тимошенко в итоге сломал ребро стороннику Петра Порошенко.