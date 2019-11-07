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  4. Практикант режимного завода под Красноярском угрожал устроить взрыв на проходной

Практикант режимного завода под Красноярском угрожал устроить взрыв на проходной

, 7:11 Фото 42

Мужчина задержан, при нем опасных веществ обнаружено не было.

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Фото, видео: ВКонтакте @gazetagig

Мужчина угрожал устроить взрыв на проходной предприятия «Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева» в городе Железногорск Красноярского края.

ЧП произошло в 7:20 утра, когда многие сотрудники шли на работу. В результате из здания была проведена эвакуация. Нарушитель был задержан полицейскими, взрывного устройства при нем обнаружено не было.

По неподтвержденной информации, им оказался практикант предприятия, который в ответ на просьбу охранника показать содержимое рюкзака, резко ответил, добавив что-то про бомбу. После этого сотрудник бюро пропусков сработал по инструкции, вызвав правоохранителей.

«Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева» является одним из ведущих предприятий России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в экстренные службы Улан-Удэ поступил анонимный звонок о минировании самолета, следующего из Бурятии в московский аэропорт «Домодедово».

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