Практикант режимного завода под Красноярском угрожал устроить взрыв на проходной

Мужчина угрожал устроить взрыв на проходной предприятия «Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева» в городе Железногорск Красноярского края.

ЧП произошло в 7:20 утра, когда многие сотрудники шли на работу. В результате из здания была проведена эвакуация. Нарушитель был задержан полицейскими, взрывного устройства при нем обнаружено не было.

По неподтвержденной информации, им оказался практикант предприятия, который в ответ на просьбу охранника показать содержимое рюкзака, резко ответил, добавив что-то про бомбу. После этого сотрудник бюро пропусков сработал по инструкции, вызвав правоохранителей.

«Информационные спутниковые системы имени М. Ф. Решетнева» является одним из ведущих предприятий России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

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