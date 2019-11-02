Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требований компенсации за свое фото на надгробной плите. Слова ее адвоката Анатолия Кучерены привел Интерфакс.

Как заявил представитель звезды, она получила устные и письменные извинения от компании, разместившей ее изображение на похоронной гравюре. Асмус и ее защитник убедились, что в действиях ООО «Ритмарт» не было злого умысла.

Директор фирмы по производству оборудования для обработки камня объяснил, что фотоснимок Асмус предоставил один из клиентов компании. Посетитель попросил продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019». По словам главы организации, надгробие изготовили не с целью сделать неприятное Кристине, а лишь с намерением показать работу печатающего устройства.

Потерпевшая сторона посчитала инцидент исчерпанным и не стала выдвигать требований о компенсации морального вреда.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Кучерена оценил перспективы иска Асмус к авторам ее надгробия.