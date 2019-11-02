  1. Пятый канал
  4. Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии

Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии

, 11:55 91

Адвокат актрисы заявил, что «похоронившая» ее компания принесла извинения.

Фото: Telegram @Московские новости

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требований компенсации за свое фото на надгробной плите. Слова ее адвоката Анатолия Кучерены привел Интерфакс.

Как заявил представитель звезды, она получила устные и письменные извинения от компании, разместившей ее изображение на похоронной гравюре. Асмус и ее защитник убедились, что в действиях ООО «Ритмарт» не было злого умысла.

Директор фирмы по производству оборудования для обработки камня объяснил, что фотоснимок Асмус предоставил один из клиентов компании. Посетитель попросил продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019». По словам главы организации, надгробие изготовили не с целью сделать неприятное Кристине, а лишь с намерением показать работу печатающего устройства.

Потерпевшая сторона посчитала инцидент исчерпанным и не стала выдвигать требований о компенсации морального вреда.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Кучерена оценил перспективы иска Асмус к авторам ее надгробия.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Последние новости

12:16
Самолет, летящий на Мальдивы из Москвы, вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя
12:06
Самолет рейса «Москва — Баку» сел на запасном аэродроме из-за трещины на лобовом стекле
12:01
Камеры сняли, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве
11:55
Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии
11:44
Иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии
11:30
Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Москве

Сейчас читают

Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей — фото
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев