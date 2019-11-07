С симптомами отравления сняли 26 детей с поезда из Владикавказа

С поезда, следовавшего из Владикавказа, с симптомами отравления сняли 26 детей.
Как стало известно 5-tv.ru, они возвращались с отдыха в лагере «Смена» в Кисловодске в Брянск.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Сегодня, 10:47 Происшествия Срочная новость 91
Группа детей возвращалась с отдыха в Брянск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
С поезда, следовавшего из Владикавказа, с симптомами отравления сняли 26 детей.
Как стало известно 5-tv.ru, они возвращались с отдыха в лагере «Смена» в Кисловодске в Брянск.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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