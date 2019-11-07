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  4. Шойгу проинспектировал строительство городка для горной бригады в Кызыле

Шойгу проинспектировал строительство городка для горной бригады в Кызыле

, 12:48 Эфирная новость 13

Квартиры уже полностью обставлены мебелью и необходимой бытовой техникой.

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Фото, видео: ТАСС / Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ, 5-tv.ru

У военнослужащих единственной горной бригады, дислоцированной за Уралом, совсем скоро появится современное жилье и развитая инфраструктура.

Инспекцию строительства городка на территории Республики Тыва провел лично глава Минобороны во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Сергей Шойгу осмотрел новый детский сад и первый жилой дом для семей офицеров. Квартиры уже полностью обставлены мебелью и необходимой бытовой техникой. Также завершено строительство пяти двухэтажных коттеджей. На очереди сдача еще четырех объектов на 360 квартир.

До конца этого года бригаду полностью оснастят новейшим вооружением.

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