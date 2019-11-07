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Таможенная служба Финляндии задолжала россиянам 11 миллионов евро

, 18:59 Эфирная новость 72

Ошибка в расчетах произошла из-за неправильного курса обмена валют.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Многомиллионную компенсации выплатит таможенная служба Финляндии. Выяснилось — почти три года все валютные расчеты там производились по неверному курсу: не Европейского центробанка, как положено, а Банка Финляндии!

Ущерб составил 11 миллионов евро. Чиновники признали ошибку и готовы возместить ущерб всем, кто в этот период времени заполнял таможенные декларации. Но растянется она не на один месяц.

Что бы получить возврат, достаточно заполнить специальную форму на сайте ведомства и оставить реквизиты для перечисления средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года.

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