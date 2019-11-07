Таможенная служба Финляндии задолжала россиянам 11 миллионов евро

Многомиллионную компенсации выплатит таможенная служба Финляндии. Выяснилось — почти три года все валютные расчеты там производились по неверному курсу: не Европейского центробанка, как положено, а Банка Финляндии!

Ущерб составил 11 миллионов евро. Чиновники признали ошибку и готовы возместить ущерб всем, кто в этот период времени заполнял таможенные декларации. Но растянется она не на один месяц.

Что бы получить возврат, достаточно заполнить специальную форму на сайте ведомства и оставить реквизиты для перечисления средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Финляндия будет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы с 2020 года.