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  4. «Меня стегали хлыстом!» Дмитрий Лысенков о съемках мистического фильма «Девятая»

«Меня стегали хлыстом!» Дмитрий Лысенков о съемках мистического фильма «Девятая»

, 15:25 Видео 66

7 ноября в российских кинотеатрах состоялась премьера отечественного триллера.

Фото, видео: YouTube / Central Partnership

Премьера нового российского мистического триллера «Девятая» состоялась 7 ноября. Дмитрий Лысенков сыграл в фильме помощника полицейского офицера Ростова — молодого Федора Ганина. 37-летний актер поделился трудностями, которые испытывал во время съемок.

«Единственное, что было новым для меня — это каскадерская работа с хлыстом. Были довольно сложные трюковые сцены, в процессе которых меня стегали. Несмотря на то, что хлыст меня не задевал, эффект все равно был довольно сильным», — поведал звезда.

Артист также рассказал об опасном происшествии, случившемся на съемочной площадке. Дмитрий Лысенков должен был висеть на высоте пяти метров. Однако пропустил один день съемок из-за спектакля в театре. На площадке актера заменил каскадер.

«Уехал в театр играть спектакль, и мое место занял каскадер. А на следующее утро узнал, что вечером этот человек свалился с высоты. В итоге, конечно немного мандражировал в процессе съемки», — цитирует знаменитость сайт Тeleprogramma.pro.

В детективно-мистическом фильме «Девятая» партнерами Дмитрия Лысенкова по съемкам были Евгений Цыганов, Дэйзи Хэд, Джонатан Солвей, Юрий Колокольников и другие.

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