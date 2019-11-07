Петербурженка, пострадавшая на отдыхе в Турции, вышла из комы

Находящаяся в больнице Кира Шиловская, доставленная в Петербург в конце октября спецбортом из Турции, вышла из комы, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной. В пресс-службе отметили, что за ситуацией внимательно следят.

«Родственники и друзья держат кулачки, потому что девушка уже входит в стабильную стадию. Не хочется сглазить, но у нее на удивление хорошие перспективы. Уже решается вопрос о переводе девушки из реанимации, поскольку она уже изъявляет желание самостоятельно передвигаться», — подчеркнул пресс-секретарь вице-губернатора СПб Анны Митяниной Александр Попейко.

В пресс-службе также отметили, что процесс выздоровления еще займет какое-то время, но в целом выздоровление петербурженки продвигается достаточно быстро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впавшую в кому в Анталье россиянку доставили в Петербург.