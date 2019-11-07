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  4. Бывший мэр подмосковной Истры задержан по делу о крупном хищении

Бывший мэр подмосковной Истры задержан по делу о крупном хищении

, 16:49 Эксклюзивное видео 376

В здании городской администрации и в квартире Андрея Вихарева с самого утра проходят обыски.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан в рамках расследования по уголовному делу о хищениях в особо крупном размере. Как стало известно 5-tv.ru, экс-чиновник заключал муниципальные контракты по благоустройству территорий и ремонту подъездов с аффилированными коммерческими структурами.

Выполнение работ по этим договорам не производилось или проходило по заниженной стоимости. В дальнейшем денежные средства обналичивались и похищались.

В здании администрации Истры и в квартире Андрея Вихарева с самого утра проходят обыски. Известно о предстоящем задержании ряда сотрудников мэрии и руководителей участвующих в схеме коммерческих организаций. При этом охранник истринской администрации опроверг проведение следственных мероприятий в здании.

«Какие обыски?! Тут тишина, как у Христа за пазухой. Вас неправильно информировали» — говорит охранник.

Андрей Вихарев ушел с занимаемой должности по собственному желанию в сентябре 2019 года. Бывший чиновник опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором сообщил горожанам, что принял данное решение по состоянию здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обысках, связанных с делом о хищениях при строительстве «Газпром Арены».

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