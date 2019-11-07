Артур Ваха собирается сделать предложение избраннице на четверть века моложе

Актер театра и кино Артур Ваха рассказал о своих планах официально оформить брак со своей гражданской женой Викторией Романенко, которая моложе него почти на 25 лет. В откровенном интервью на телеканале «Россия-1» артист признался, что поначалу его пугала такая разница в возрасте, однако оказалось, что их взгляды на жизнь похожи.

«Если есть расхождения, то мы спорим друг с другом. Но это нормальные споры, человеческие. Ее состояние души совпало с моим. Нас просто потянуло друг к другу. Нам стало хорошо вместе и весело», — цитирует Ваху Teleprogramma.pro.

По его словам, романтики отношениям добавил тот факт, что артисты жили в разных городах он в Петербурге, она — в Москве. Год назад у пары родился сын Ваня, но они до сих пор продолжают жить в гражданском браке. 55-летний отец говорит, что старается быть с семьей как можно чаще.

«Я еще не сделал предложение. Всему свое время, но мы обязательно это сделаем», — заявил он.

Виктория Романенко стала известна широкой публике после роли дочери Сталина Светланы Аллилуевой в вышедшем в 2018 году сериале «Светлана», 5-tv.ru подробно рассказывал о премьере.