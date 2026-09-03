«Очевидно»: Марк Тишман объяснил, должен ли мужчина платить алименты

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 71 0

Заслуженный артист России считает, что односторонняя оценка подобных историй может быть ошибочной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Марк Тишман заявил, что мужчина должен платить алименты после развода

Заслуженный артист России Марк Тишман считает, что мужчина должен брать на себя материальную ответственность за детей после развода. Об этом он заявил на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Артист отметил, что в подобных вопросах не стоит делать выводы, не выслушав обе стороны конфликта. При этом он считает, что мужчина в семье должен брать на себя ответственность, в том числе финансовую.

«Очевидно, что да. <…> Знаете, я не люблю обсуждать, не люблю осуждать. Потому что мы все знаем, что не суди, и не судим будешь. Но, конечно, каждый раз, когда я вижу какие-то новости, первое, что я думаю, что всегда нужно выслушать обе стороны, конечно. Но как будто бы мужчина тот в паре, кто должен брать на себя ответственность, и материальную в том числе», — сказал Тишман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг Данилы Козловского и Ольги Зуевой возник спор из-за алиментов на их общую дочь. Актриса и модель заявила, что последний денежный перевод на содержание Оды-Валентины поступил 4 июня. По ее словам, движение средств подтверждается банковскими документами. Зуева также подчеркнула, что не ограничивает общение дочери с отцом. Она рассказала, что последний раз Козловский видел ребенка в феврале, а на вопрос о следующем приезде ответа пока не получила.

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