«Мне смешно»: возлюбленная Тимати побрила годовалую дочь налысо

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Модель тут же нарвалась на критику.

Возлюбленная Тимати побрила годовалую дочь налысо

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Возлюбленная Тимати Валентина Иванова побрила годовалую дочь налысо

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова побрила годовалую дочь Эмму налысо и нарвалась на критику. Модель ответила хейтерам в социальных сетях.

Дочери Тимати и Ивановой недавно исполнился год. После публикации кадров с девочкой, у которой были сбриты волосы, в комментариях разгорелось обсуждение. Некоторые пользователи предположили, что мама сделала это из-за распространенного мнения о том, что после бритья волосы у ребенка будут расти гуще и крепче.

Мнения подписчиков разделились. Одни поддержали Иванову, другие раскритиковали ее решение, заявив, что изменение структуры волос не зависит от бритья.

В ответ на замечания Иванова написала, что не рассчитывала таким образом повлиять на волосы дочери.

«Мне смешно читать ваши сообщения. Вы думаете, что я надеюсь на изменение структуры волос? Могу вас расстроить: что заложено генами — не изменить. Изучите, прежде чем гнать», — заявила она.

При этом точную причину, по которой она решила побрить дочь, Иванова раскрывать не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Тимати Ратмир пока не пошел в первый класс. Модель Анастасия Решетова рассказала, что шестилетний мальчик продолжает ходить в подготовительную группу и станет школьником только в 2027 году.

По словам матери ребенка, Ратмир уже освоил базовые навыки — умеет считать, читать и писать. Однако Решетова считает, что для начала учебы важна не только интеллектуальная готовность, но и психологическая зрелость.

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