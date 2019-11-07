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  4. В Самаре прошла реконструкция парада 1941 года

В Самаре прошла реконструкция парада 1941 года

, 19:20 Эфирная новость 28

7 ноября 1941 на площади в тогда еще Куйбишеве, как и в Москве, тоже чеканили шаг парадные расчеты.

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Фото, видео: РИА Новости / Анар Мовсумов, 5-tv.ru

Торжественный марш в честь 78-й годовщины парада 1941 года провели и в Самаре.

В годы войны город назывался Куйбышев, именно туда, в случае необходимости, должно было переехать правительство. 7 ноября 1941 на его площади, как и в Москве, тоже чеканили шаг парадные расчеты. И прямо с парада солдаты и ополченцы уходили на фронт.

Сегодня состоялась реконструкция события. В ней приняли участие шесть с половиной тысяч человек. Военнослужащие – в форме времен войны, а также юнармейцы и кадеты. Колонну боевой техники представляли военные раритеты, в том числе легендарный танк Т-34. А в небе пролетел знаменитый штурмовик Ил-2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественном марше на Красной площади в честь 78-й годовщины легендарного парада.

 

 

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