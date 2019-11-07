В Самаре прошла реконструкция парада 1941 года

Торжественный марш в честь 78-й годовщины парада 1941 года провели и в Самаре.

В годы войны город назывался Куйбышев, именно туда, в случае необходимости, должно было переехать правительство. 7 ноября 1941 на его площади, как и в Москве, тоже чеканили шаг парадные расчеты. И прямо с парада солдаты и ополченцы уходили на фронт.

Сегодня состоялась реконструкция события. В ней приняли участие шесть с половиной тысяч человек. Военнослужащие – в форме времен войны, а также юнармейцы и кадеты. Колонну боевой техники представляли военные раритеты, в том числе легендарный танк Т-34. А в небе пролетел знаменитый штурмовик Ил-2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественном марше на Красной площади в честь 78-й годовщины легендарного парада.