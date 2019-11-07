С него началась победа: Годовщина парада 1941 года в Москве

Торжественный марш в честь 78-й годовщины парада прошел на главной площади страны в Москве. Сорок боевых машин, более четырех тысяч военнослужащих, суворовцев и кадетов.

Среди них — четыре ветерана, участники легендарного парада 1941 года. Тогда немецкие войска были уже на подступах к Москве, и наши солдаты от стен Кремля уходили прямиком на фронт.

О параде, с которого начиналась победа, Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции иностранных гостей столицы на репетицию торжественного марша.