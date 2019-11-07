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  4. Коммунисты в Петербурге отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

Коммунисты в Петербурге отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

, 19:39 Эфирная новость 20

Группа активистов провела митинг у памятника Ленину на броневике.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин, 5-tv.ru

Красные флаги и буденовки можно было встретить сегодня и в центре Петербурга.

Сторонники коммунизма отмечают 102-ю годовщину Октябрьской революции. Митинг, правда, не очень многочисленный, организовали возле Финляндского вокзала, там, где стоит памятник Ленину, изображающий вождя на броневике.

К монументу возложили цветы, спели «Интернационал», «Марш красноармейцев» и другие известные песни того времени. Кстати, мероприятие было посвящено не только очередной годовщине революции, но и защите прав трудящихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественном марше на Красной площади в честь 78-й годовщины легендарного парада.

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