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  4. Петербург передал Израилю капсулы с землей Пискаревского мемориального кладбища

Петербург передал Израилю капсулы с землей Пискаревского мемориального кладбища

, 20:26 Эфирная новость 2

Капсула станет частью монумента, который в память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда открывается в Иерусалиме.

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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru

В Петербурге сегодня состоялась церемония передачи Израилю капсулы с землей Пискаревского мемориального кладбища. Ее заложат в основание монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме.

Этот памятник посвящен подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда. Закладку первого камня израильские власти собираются провести 12 ноября. А сам монумент планируют открыть в январе. Его установят в центре Иерусалима рядом с резиденцией президента Израиля.

Монумент создавался в соавторстве петербургскими и израильскими архитекторами. Он представляет собой стеллу, верхняя часть которой изображает пламя свечи. С двух сторон размещены символы — ленинградский — Медный всадник и Петропавловская крепость в прицеле вражеских орудий; и израильский — звезда Давида, опутанная колючей проволокой концлагерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественном марше на Красной площади в честь 78-й годовщины легендарного парада.

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