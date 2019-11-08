Коллекцию постеров к фильмам про Бонда продали почти за 300 тысяч долларов

В Великобритании с молотка ушло крупнейшее собрание плакатов к фильмам о самом популярном секретном агенте — Джеймсе Бонде. Почти 500 постеров с изображением агента 007, его любимых девушек и злейших врагов.

Коллекционеры заплатили за них 227,5 тысячи фунтов стерлингов. Плакаты ушли в одни руки. Самым дорогим лотом стал набор постеров, рекламирующих четвертую часть «бондианы» — ленту «Шаровая молния», где роль супершпиона исполнил шотландский актер Шон Коннери, обошелся покупателю в 12,5 тысячи фунтов.

Сегодня киносага о британском шпионе продолжается. Снято уже 24 фильма. Первый «Доктор Ноу» с Шоном Коннери в главной роли — вышел в 1962 году. Пока что последний «Спектр» с Дэниэлом Крэйгом — в 2015-м. Сейчас поклонники «бондианы» с нетерпением ждут выхода очередной серии. В фильме «Не время умирать» роль агента 007 впервые исполнит женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети обсуждают возможную концовку «Не время умирать». Джеймс Бонд женится?