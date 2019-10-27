Джеймс Бонд женится? В сети обсуждают возможную концовку «Не время умирать»

Стала известна возможная концовка фильма «Не время умирать». По одной из версий, главный герой боевика Джеймс Бонд женится. Предположительно, партнершей персонажа станет Мадлен Суонн, роль которой исполнит Леа Сейду. Ранее звезда сыграла девушку агента в кинокартине «007: Спектр». Об этом сообщает Mirror.

Впрочем, точных сведений о завершении ленты в прессе пока нет. Режиссер «Не время умирать» — Кэри Фуканага — специально снял три варианта концовки, чтобы избежать разглашения информации. О том, что действительно произойдет в финале картины, знает только сам создатель.

По словам источника, близкого к съемочной группе, на развитие сюжета повлияла сценарист и исполнительница главной роли сериала «Тварь» Фиби Уоллер-Бридж.

На российские экран кинолента «Не время умирать» выйдет 9 апреля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде.