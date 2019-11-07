На Ставрополье задержан министр строительства и архитектуры

В Ставропольском крае задержан министр строительства и архитектуры. Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, чиновник лишил бюджет 14 миллионов рублей. Он подписал документы на оплату строительных работ на легкоатлетическом манеже в Ставрополе.

Во-первых, стоимость материалов по бумагам была сильно завышена. Во-вторых, монтаж оборудования так и не был произведен.

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