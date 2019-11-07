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На Ставрополье задержан министр строительства и архитектуры

, 20:37 Эфирная новость 43

Алексей Когарлыцкий подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В Ставропольском крае задержан министр строительства и архитектуры. Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, чиновник лишил бюджет 14 миллионов рублей. Он подписал документы на оплату строительных работ на легкоатлетическом манеже в Ставрополе.

Во-первых, стоимость материалов по бумагам была сильно завышена. Во-вторых, монтаж оборудования так и не был произведен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо.

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