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  4. В Австрии задержан бывший чиновник Минкульта России Борис Мазо

В Австрии задержан бывший чиновник Минкульта России Борис Мазо

, 19:50 Эфирная новость 48

Экс-чиновник российского министерства является фигурантом сразу двух дел о растрате сотен миллионов рублей из бюджета.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодержкин, 5-tv.ru

Бывший чиновник Минкульта Борис Мазо — фигурант сразу двух дел о растрате сотен миллионов бюджетных рублей — задержан в Австрии по ордеру испанского суда. Там Мазо ключевой подозреваемый в деле об отмывании денег.

Задержаны также его бывшая жена, сын и адвокат, вместе с которыми экс-чиновник покупал дорогостоящую недвижимость в Марбелье. На особняк Мазо потратил четыре миллиона евро, которые, как считают испанские следователи, он получил в результате налоговых и коррупционных преступлений, совершенных в России.

Расследование в Испании началось летом прошлого года, когда российские правоохранители направили коллегам информацию о деятельности Мазо на родине и выдали международный ордер на его арест.

В России Мазо заочно арестован. Он — фигурант уголовного дела о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. В отношении Бориса Мазо и бывшего зам-министра культуры Григория Пирумова также расследовалось так называемое дело реставраторов. По нему Мазо был осужден, но его освободили в зале суда — и он сразу же покинул Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании бывшего мэра подмосковной Истры по делу о крупном хищении.

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