Возвращение легенды: Волочкова показала фото в красном мини-бикини

Анастасия Волочкова после длительного перерыва опубликовала в Instagram снимок в красном мини-бикини. Вот уже несколько месяцев подписчики балерины не лицезрели пикантных публикаций. Стройную фигурку танцовщица продемонстрировала в откровенном купальнике и черных туфлях на огромной танкетке. В подписи к публикации артистка гордо заявила — ее тело никого не оставит равнодушным.

«Что бы многие ни говорили, меня можно любить, ненавидеть, завидовать, раздражаться моими шпагатам и стройностью, но! Равнодушных нет!» — торжественно объявила знаменитость.

Балерина отметила, что следить за фигурой и выглядеть эстетично — очень важно и нужно.

«Но, главное не какой купальник мы надеваем, а на какое тело. Мои дорогие, если у вас стройное телосложение, позволяющее вам надеть такие мини-бикини, и выглядеть в таких купальниках эстетично…», — далее танцовщица посоветовала обратиться к ее подружке-модельеру.

Instagram @volochkova_art

Комментарии Анастасия Волочкова в очередной раз закрыла, дабы не дать возможности злопыхателям критиковать ее новый снимок. Вот только сдерживая хейтеров, балерина лишила себя и возможности получения восхищенных комплиментов от истинных фанатов.

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