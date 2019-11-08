  1. Пятый канал
  4. Двигатель самолета загорелся в хабаровском аэропорту

Двигатель самолета загорелся в хабаровском аэропорту

, 1:48 | Алиса Маркова 96

Самолет Embraer 190 должен был выполнять рейс по маршруту Хабаровск — Магадан.

Фото: ТАСС / Денис Жабкин

Левый двигатель самолета Embraer 190 загорелся в аэропорту Хабаровск-Новый. По информации 5-tv.ru, загорание произошло при запуске двигателя. Его удалось быстро потушить. О пострадавших сведения не поступали. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзала. Решается вопрос о замене воздушного судна. Лайнер должен был выполнить рейс по маршруту Хабаровск — Магадан. Известно, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жесткой посадке самолета в аэропорту Барнаула. При столкновении со взлетно-посадочной полосой у лайнера подломилась стойка шасси.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

2:14
Люди в масках открыли стрельбу в студии украинского телеканала и сделали селфи с ведущим
1:48
Двигатель самолета загорелся в хабаровском аэропорту
1:38
Ушел из жизни модельер Патрик-Луи Виттон
1:24
Уже скоро! Звезда сериала «Оттепель» Александр Яценко станет отцом в третий раз
0:59
Что можно и категорически нельзя делать 8 ноября в Дмитриев день
0:44
Видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске, где едва не погибли шесть человек

Сейчас читают

«Виталина рвет и мечет» Прохор Шаляпин все-таки решил стать папой
Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери
В интернете появилось видео отдыха Асмус и Янковского на Мальдивах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев