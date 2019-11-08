  1. Пятый канал
  4. Миллениалов, рожденных в 1981–1996 годах, ждет бедность и быстрая смерть

Миллениалов, рожденных в 1981–1996 годах, ждет бедность и быстрая смерть

, 10:42 | Екатерина Разубаева Видео 130

По словам специалистов, смертность среди миллениалов на 40% выше, чем у предшествующего поколения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © photorevolution

Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association обнародовала результаты исследования, характеризующего уровень жизни и здоровье людей, родившихся в 1981–1996 годах.

Согласно оценкам специалистов, смертность среди «поколения миллениалов» на 40% выше, чем у тех, кто родился в предшествующем десятилетии. Среди основных проблем со здоровьем: гипертония, высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, отмечает RG.RU со ссылкой на экспертов.

По информации исследователей, данная ситуация приведет к увеличению расходов на здравоохранение на 33%. По прогнозам ученых, лечение миллениалов обойдется, например, США примерно в 4,5 тысячи долларов в год на душу населения, а также снизит эффективность работы представителей этого поколения, что негативно отразится на экономике страны.

Некоторым, у кого будут наблюдаться особо серьезные проблемы со здоровьем, болезненное состояние будет грозить безработицей, и, как следствие, бедностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали тревожный признак приближающейся смерти. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

11:31
Резидент Сomedy Сlub написал гневный пост о толпах фашистов на улицах Киева
11:21
Три взрыва прогремели в центре Бишкека
11:14
Специалисты из России будут участвовать в восстановлении Нотр-Дама
11:05
Годовалый сын футболиста Александра Самедова обварился кипятком
11:00
Названа причина смерти легендарного козла Тимура
10:51
Певица Валерия трогательно поздравила сына с днем рождения

Сейчас читают

Похудела и сделала новую укладку: Волочкова попросила оценить свой новый образ
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев