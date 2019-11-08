Миллениалов, рожденных в 1981–1996 годах, ждет бедность и быстрая смерть

Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association обнародовала результаты исследования, характеризующего уровень жизни и здоровье людей, родившихся в 1981–1996 годах.

Согласно оценкам специалистов, смертность среди «поколения миллениалов» на 40% выше, чем у тех, кто родился в предшествующем десятилетии. Среди основных проблем со здоровьем: гипертония, высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, отмечает RG.RU со ссылкой на экспертов.

По информации исследователей, данная ситуация приведет к увеличению расходов на здравоохранение на 33%. По прогнозам ученых, лечение миллениалов обойдется, например, США примерно в 4,5 тысячи долларов в год на душу населения, а также снизит эффективность работы представителей этого поколения, что негативно отразится на экономике страны.

Некоторым, у кого будут наблюдаться особо серьезные проблемы со здоровьем, болезненное состояние будет грозить безработицей, и, как следствие, бедностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали тревожный признак приближающейся смерти.