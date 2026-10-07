Подозрительный чемодан обнаружили во время заседания Совбеза Болгарии

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Дарья Белова
Дарья Белова 30 0

Саперы проверили чемодан и рюкзак во время экстренного заседания Совета безопасности.

Забытый чемодан вызвал оцепление в Болгарии

Фото: © Getty Images/Jeremy Moeller/Contributor

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Полиция Болгарии оцепила территорию возле офиса вице-президента страны Илияны Йотовой в Софии после обнаружения чемодана и рюкзака. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (BNT News).

Оставленный багаж обнаружили в момент проведения экстренного заседания Консультативного совета национальной безопасности.

К месту происшествия направили специализированную группу саперов. Им предстояло установить, представляют ли обнаруженные предметы опасность и требуется ли их утилизация.

Первым специалисты осмотрели рюкзак. Внутри оказались книги и предметы одежды. После этого саперы приступили к проверке чемодана. Его содержимое также оказалось обычным личным багажом — никаких опасных предметов обнаружено не было.

Заседание прошло в связи с атакой беспилотников на суда в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании пяти мужчин в Великобритании после инцидента возле авиабазы Фэрфорд в Глостершире, используемой ВВС США. Полиция оцепила территорию и привлекла специалистов по обезвреживанию.

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