Чтение, баня, хамам: Дмитрий Дюжев рассказал, как предпочитает отдыхать

Дмитрий Дюжев назвал баню и чтение лучшим отдыхом

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал о своих предпочтениях в отдыхе. Об этом актер сообщил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам Дюжева, он любит баню. Также ему нравится «погружение» в книгу.

«Это удобное, мягкое, комфортное место с желтой лампой и тактильными страницами», — описал он.

Актер отметил, что когда есть состояние погружения, забываешь, о том, где ты, и о том, сколько сейчас времени.

«Это, наверное, самый лучший отдых, переключение и погружение», — отметил Дюжев.

Кроме того, артист признался, что любит традиционную баню и хамам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Дмитрий Дюжев заявил, что Григорий Распутин, целитель, приближенный к царской семье, не был причастен к оккультизму. Актер исполнил в картине роль этой загадочной исторической фигуры, которой приписывают и оккультные практики, и дар врачевания. Однако сам Дюжев, изучив личность Распутина, не верит в его причастность к чему-либо темному или сверхъестественному. Он назвал ложью утверждения, будто Распутин был гипнотизером или практиковал оккультное искусство.

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