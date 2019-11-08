«Ласточка» из Петрозаводска больше часа стояла в лесу на пути к Петербургу

Погода в Северо-Западном регионе продолжает провоцировать сбои в движении поездов. «Ласточка» из Петрозаводска прибыла в Петербург с задержкой на два часа. Пассажирам электрички объяснили, что из-за наледи на контактной сети сломался впереди идущий грузовой локомотив.

«Нужно было может быть пораньше предупредить. Потому, что сидели народ уже начал волноваться. И никакой информации. Но потом подошла начальник поезда, объяснила ситуацию и поехали дальше», — заявил пассажир по имени Сергей.

Из-за сбоя пассажиры «Ласточки» опоздали на метро, им предоставили бесплатные автобусы. Как и тем, кто ехал поездом Псков — Петрозаводск — он тоже выбился из графика из-за погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стартует продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга.