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  4. «Ласточка» из Петрозаводска больше часа стояла в лесу на пути к Петербургу

«Ласточка» из Петрозаводска больше часа стояла в лесу на пути к Петербургу

, 7:29 Эфирная новость 80

В пресс-службе ОЖД заявили, что задержка произошла «по техническим причинам».

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский, 5-tv.ru

Погода в Северо-Западном регионе продолжает провоцировать сбои в движении поездов. «Ласточка» из Петрозаводска прибыла в Петербург с задержкой на два часа. Пассажирам электрички объяснили, что из-за наледи на контактной сети сломался впереди идущий грузовой локомотив.

«Нужно было может быть пораньше предупредить. Потому, что сидели народ уже начал волноваться. И никакой информации. Но потом подошла начальник поезда, объяснила ситуацию и поехали дальше», — заявил пассажир по имени Сергей.

Из-за сбоя пассажиры «Ласточки» опоздали на метро, им предоставили бесплатные автобусы. Как и тем, кто ехал поездом Псков — Петрозаводск — он тоже выбился из графика из-за погодных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стартует продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга.

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