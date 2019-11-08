Власти Египта расстроены слабым турпотоком из России

Власти Египта недовольны слабым турпотоком из России. Об этом стало известно после обращения, подготовленного депутатом парламента Ибрагимом Хигязи.

«После возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром группа египетских туркомпаний выступила с предложением к бывшему главе Управления по активизации туризма Хишаму ад-Думейри заключить договор с авиакомпанией EgyptAir о предоставлении специальных цен на прямые рейсы между Москвой и египетскими курортами через аэропорт Каира, а также провести соответствующую рекламную деятельность в России. Однако это предложение так и осталось без ответа», — заявил он в интервью РИА Новости.

Авиасообщение открыли в прошлом году, компании даже предложили возить туристов по льготным ценам, но эта инициатива так и осталась без внимания египетских чиновников.

В результате в прошлом году курорты посетило всего 150 тысяч россиян, тогда как несколько лет назад этот показатель составил почти три миллиона человек.

Правительство собирается обсудить, как еще можно привлечь россиян, чтобы потоку вернулся на прежний уровень. Например, заставить руководство отелей улучшить качество проживания.