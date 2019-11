Вампиры, зомби и горячие танцы: Рейтинг лучших клипов современности

Названы лучшие музыкальные клипы десятилетия, по версии читателей Buzz Feed. Фанатам было предложено выбрать лучший ролик за каждый год в период с 2010-го по 2018-й. Результаты оценок пользователей опубликованы на сайте РИА Новости.

Adele: Rolling in the Deep — 2010 год

Настоящим хитом 2010 года стала композиция певицы Адель Rolling in the Deep. Однако клип на полюбившуюся песню произвел еще больший фурор в сети. Крайне эмоциональный, чувственный и необычный ролик впечатлил пользователей YouTube уже в первый день выхода. Сейчас число просмотров видео превышает 1,6 миллиарда.

Gotye: Somebody That I Used To Know – 2011 год

В 2011 году сеть взорвал футуристичный клип на песню Somebody That I Used To Know. В ролике музыкант Gotye и певица Кимбра снялись полностью обнаженными. Вместо одежды, их тело прикрывал боди-арт. С июля 2011 года видео набрало более 1,3 миллиарда просмотров.

Pink: Try — 2012 год

Чувственный и страстный клип певицы Pink на сингл Try стал одним из фаворитов пользователей YouTube в 2012 году. За романтическими сценами наблюдали порядка 400 миллионов юзеров.

Miley Cyrus: Wrecking Ball — 2013 год

Клип американской поп-дивы Майли Сайрус, на котором она раскачивается на шаре абсолютно голой, стал хитом 2013 года. Только за первую неделю после публикации ролик набрал 100 миллионов просмотров, что стало рекордом YouTube.

Sia: Chandelier — 2014 год

Хит певицы Sia — Chandelier был на вершине всех хит-парадов в 2014 году, а клип исполнительницы на эту композицию с первых же дней покорил YouTube. Ролик, на котором 11-летняя Мэдди Зиглер танцует в откровенном наряде и параллельно демонстрирует акробатические элементы, посмотрели более двух миллиардов раз.

Justin Bieber: Sorry — 2015 год

Поп-исполнитель Justin Bieber не первый раз попадает в подборку лучших хитов года со своими песнями. В 2015 году его композиция Sorry занимала первые строчки во всех музыкальных чартах. Поклонники с нетерпением ждали клипа на полюбившийся трек и были приятно удивлены. Зажигательный танцевальный ролик набрал 3,2 миллиарда просмотров.

Luis Fonsi: Despacito ft. Daddy Yankee — 2016 год

Клип Луис Фонси на песню Despacito является не только самым популярным в 2016 году, но одним из самых известных за все десятилетие. Горячие танцы девушек в мини-юбках не смогли оставить равнодушными пользователей YouTube. Сейчас видео идет на рекорд — его просмотрели 6,3 миллиарда раз.

Taylor Swift: Look What You Made Me Do — 2017 год

В 2017 году своим клипом отличилась Taylor Swift. Поп-дива снялась в жутковатом ролике с зомби и вампирами. Юзеры с удовольствием наблюдали за тем, как звезда превратилась из миловидной девушки в роковую красотку. Как результат — более миллиарда просмотров на YouTube.

Drake: God's Plan — 2018 год

В 2018 году самым успешным стало видео рэпера Дрейка на трек God's Plan. Ролик уже набрал более миллиарда просмотров и завоевал симпатию большого числа юзеров, оценивших необычный сюжет клипа.

