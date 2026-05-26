Российские гимнастки смогли добраться до Болгарии после проблем с чартером

Сборная России по художественной гимнастике смогла добраться до Болгарии на чемпионат Европы после проблем с перелетом. Болгарские авиационные службы отказались согласовать чартерный рейс, которым Федерация гимнастики России планировала доставить спортсменок в Варну.

Изначально Федерация гимнастики России хотела организовать отдельный рейс из-за нехватки билетов на регулярные перелеты из Стамбула. Однако после отказа болгарской стороны руководству федерации пришлось искать другой вариант.

В итоге Федерация гимнастики России напрямую обратилась к авиакомпании Turkish Airlines. Перевозчик пошел навстречу российской команде и заменил рейсовый самолет на борт большей вместимости. Благодаря этому сборная смогла полным составом прилететь в Варну.

В Федерации гимнастики России поблагодарили Turkish Airlines за помощь в организации перелета. Там отметили, что именно решение авиакомпании позволило команде без потерь добраться до места проведения турнира.

Чемпионат Европы пройдет в Болгарии с 27 по 31 мая. Для российских гимнасток этот старт станет первым крупным международным турниром после полного восстановления в правах. Теперь спортсменки могут выступать с российским флагом и гимном, о чем ранее сообщал 5-tv.ru.

На турнире в Варне будут разыграны не только медали, но и квоты на следующий чемпионат мира, поэтому участие в соревнованиях имеет для сборной особое значение.

До этого ряду российских СМИ отказали в выдаче виз для освещения чемпионата Европы в Болгарии. Причиной называлась «угроза безопасности».

Решение же European Gymnastics допустить российских спортсменок с флагом и гимном вызвало недовольство на Украине. Там выступили против возвращения россиянок к полноценному участию в международных соревнованиях.

